“La regola d'oro” con Pesce e Bobulova. Il regista Lunardelli parla del film

Sarà disponibile dal 26 febbraio on demand su iTunes, Google, Chili Tv, Rakuten e Amazon Direct La regola d'oro, il film di Alessandro Lunardelli (Il mondo fino in fondo), interpretato da Edoardo Pesce, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Hadas Yaron e Rita Hayek.



Cosa diavolo ci fa uno come Ettore Seppis dietro le quinte di una grande prima serata televisiva? Se lo chiede anche lui, mentre aspetta di ritirare un premio al Teatro antico di Taormina, pronto – si fa per dire! – a salire sul palco tra i flash dei fotografi e gli applausi del pubblico. Ettore è un soldato, ha trascorso gli ultimi cinque mesi prigioniero dei fondamentalisti siriani, e adesso che è tornato a casa tutti lo trattano come un eroe: autografi da firmare, giornalisti a cui rispondere, conduttrici che sognano il picco di ascolti. E lui? Qualcosa lo tormenta, un segreto su cosa è realmente accaduto in Siria: avrebbe bisogno di parlarne, ma con chi? L’unico sembra Massimo, l’autore tv che dovrebbe preparare il suo discorso di ringraziamento: magari un giorno diventeranno amici, ma per ora sono due calamite che più si avvicinano e più si respingono…

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI I nostri ragazzi, con Alessandro Gassman e Barbara Bobulova UMBRIA Tre esclusive, un'anteprima italianae tante stelle del teatro... MILANO Morta Valentina Cortese: l'attrice aveva 96 anni SUL SET Roma invasa dalle troupe: da “The New Pope” di Sorrentino...



Racconta il regista, Alessandro Lunardelli: «Perché ho scelto di fare questo film? Oggi che cosa c’è ancora da dire sul mondo della Tv? In passato, ho avuto la possibilità, il piacere e il bisogno di lavorare per un’emittente nazionale come trailerista e ricordo ancora il momento in cui mi chiesero di ideare un promo per far credere al pubblico che Rambo fosse un film al femminile. Il motivo? La controprogrammazione in prima serata a una partita di calcio. Con ingenuità credevo non fosse possibile, e chiaramente mi sbagliavo. Ecco, forse quello che oggi posso dire della tv, che è lo stesso di quello che potevo dire ieri, è che da sempre ne sottovaluto la capacità di superare la mia fantasia e i miei limiti. Di quell’esperienza - continmua il regista - ricordo anche con piacere le buste paga e la possibilità di vedere film in continuazione, di ogni genere. E colleghi con cui discuterne. Alcuni facevano quel lavoro da trent’anni e non se n’erano accorti».



Massimo, il personaggio di Edoardo Pesce, è nato proprio per incarnare quel sottile disincanto, un “uomo di lettere” che spende la propria vita come autore nel dietro le quinte di una trasmissione di approfondimento, nella convinzione di procedere con dignità verso i propri sogni, a piccoli passi o almeno per approssimazione. «“Sei sicuro che vedi questo in me?” mi ha chiesto Edoardo al provino -spiega ancora Lunardelli - sapendo che non avrei mai sostenuto il contrario: mettiamo in scena un uomo di successo davanti alla sua ultima chiamata e bisogna vedere chi la vince tra lui e il mondo accattivante e in qualche modo generoso che l’ha sostenuto, non è nient’altro che un duello. E te la dovrai vedere con un giovane militare».

Il New York Film Festival al via per la prima volta nel format "Drive in"



Come il suo personaggio, che scandaglia i fatti di cronaca per individuare l’ospite da portare alla ribalta, anche il regista è arrivato alla scelta del contendente “Ettore” ispirandosi a un evento reale e drammatico: la richiesta di riscatto per dei militari, di cui uno europeo, rapiti in Siria. «Quella notizia mi aveva colpito perché la richiesta di denaro non era come tutte quelle a cui cinicamente ci eravamo abituati in quel periodo ma era stata lanciata in Internet e non si rivolgeva alle casse dello Stato bensì a tutti i cittadini. Sgomento e pietà erano emozioni che attanagliavano tutti e volevo indagare quali fossero invece i sentimenti e le conseguenze per un narratore di spettacolo che deve impegnarsi non tanto a manipolare la storia quanto a piegarla nella direzione più conveniente. Nel film come nella realtà, la guerra continuerà, a distanza, e non riuscirà mai a spazzare ciò che è futile, a esigere di schierarsi, ad imporre il cinismo. Ho attinto a tutte le testimonianze reali a cui potevo arrivare per trovarne riscontro - conclude il regista -.Generali, Associazioni di volontariato, reduci, giornalisti rapiti. E ognuno di loro aveva vissuto qualcosa di molto simile al nostro personaggio: non importa se indossi la divisa, se reggi un microfono o se a pochi chilometri risuonano le bombe, tutti, almeno con il pensiero, si sono nascosti in un bagagliaio per evadere da un compound o da un hotel e vivere pochi minuti di amore. Ed ecco che il terreno di scontro con Massimo si delineava: non più la Tv, non più la guerra ma le ferite e il diverso colore del sangue tra chi si è protetto dietro le quinte e chi è stato capace di perdere la libertà per necessità e passione».

Divi, red carpet e biglietti a ruba. Il film di Veronesi inaugura il festival



© RIPRODUZIONE RISERVATA