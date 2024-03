Barbora Bobulova: «L'amore non è eterno. Non tutte le donne sono fatte per essere sposate o avere figli. Non c'è nulla di male»

Barbora Bobulova è ancora una volta la protagonista della miniserie Studio Battaglia 2, in onda su Rai 1. Una seconda nuova stagione dove tutti i personaggi femminili sono più inquieti, racconta l'attrice a Specchio. In particolare la sua Anna è attratta dall’idea di vivere una relazione aperta: «Mi piacerebbe stare insieme a mio marito durante la settimana, e nel weekend con Massimo», collega e amante di Anna. Ma quando Massimo le chiede qualcosa di più serio, lei fugge da questo nuovo amore. «Anna mi piace proprio per la sua sincerità: credo che molte persone sposate desiderino, a un certo punto, una via di fuga. Però non tutti hannoil coraggio diammetterlo».

La Bobulova conferma a Specchio di non credere nel per sempre, «anche perché nulla è eterno.

Ammiro molto chi riesce a promettersi di amarsi per la vita e mi piacerebbe capire dove trovano tutta questa sicurezza, perché io non ce l’ho. Forse dipende anche dal carattere: c’è chi non è fatta per il matrimonio, così come tante donne non scalpitano per diventare madri. Non c’è nulla di male in questo».

Barbara Bobulova e l'amore

Il matrimonio? «Un giorno potrei anche sposarmi, ma se mai accadrà sarà alla fine, non all’inizio, di una relazione. Per me il matrimonio dovrebbe essere la celebrazione di un lungo legame quando, a 60/70 anni, guardi negli occhi il tuo partner e puoi dire “ce l’abbiamo fatta”».

Ma ci sono anche alcune coppie che restano insieme per il bene dei figli. A lei però non è successo questo, ha preferito non recitare per una volta. «Perché anche la separazione più civile della Terra - racconta ancora a Specchio - è un trauma per i figli. Poi però mi sono chiesta se non sarebbe stato peggio crescerli nell’illusione di una relazione fasulla. Ho deciso quindi per la verità. Non volevo recitare con loro».

Barbora Bobulova è una persona sola ormai da 12 anni. Qualche relazione, niente di importante, «però le assicuro che sto bene anche così. Per essere felici non bisogna per forza essere in due».

È nata in Slovacchia, il suo paese, dove vive ancora la sua famiglia e dove un giorno sogna di tornare a vivere: «Quando mi ritirerò dalle scene, coltiverò un piccolo orticello». Intanto il prossimo 29 aprile compie 50 anni: «Ho sempre avuto un ottimo rapporto con l’età e tuttora è così. Per certi versi sto quasi meglio adesso che a 20 anni. Certe ansie le ho infatti superate. Per esempio prima la mia femminilità mi spaventava un po’: venivo dalla Slovacchia comunista e non ero abituata a ricevere tutti quei complimenti, quando giravo per strada. Quindi nascondevo la mia bellezza: mi vestivo molto casual, sceglievo certi tagli di capelli… Ora è come se mi fossi riappacificata».