Il corpo delle donne e la voce degli uomini (anche negli spogliatoi)

Giovedì 28 Settembre 2023, 00:30 - Ultimo aggiornamento: 10:32







"Lo sdegno se ne va via presto. Tende a scivolare sui vestiti come pioggia. E la vergogna, intesa come parola e non come moto dell’animo, è ancora più deperibile se la applichiamo ad un titolo di giornale e non ad una nostra esperienza personale. C’è una parola, più di tutte, che gli uomini dovrebbero interiorizzare – previamente, preventivamente – come stato dell’animo quando approcciano alla comunicazione sul corpo abusato delle donne. E quella parola è imbarazzo". Abbiamo ripreso l’incipit del commento di Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, dal focus di MoltoDonna, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Partiamo da qui. Il corpo delle donne e la voce degli uomini. Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti e con Carla Massi e Maria Lombardi.