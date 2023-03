Muore a 4 anni Alessia Nigel per la febbre alta a Sciacca (Agrigento): aperta un'inchiesta sulla presunta responsabilità dei medici

Alessia Nigel, bambina di 4 anni, residente a Sambuca (Agrigento), è morta per una febbre alta, secondo quanto si apprende. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca allo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all'ospedale siciliano «Giovanni Paolo II» di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove era stata ricoverata poche ore prima.

Cosa è successo

La piccola sarebbe giunta, intorno alle 6 del mattino, in ospedale. In area di emergenza è stato poi deciso il suo ricovero nel reparto di Pediatria. Il quadro clinico è peggiorato fino al sopraggiungere del decesso. La procura ha già aperto un'inchiesta.I familiari ipotizzano responsabilità dei sanitari. E' stata disposta l'autopsia.





La famiglia della piccola ha nominato come suo difensore di fiducia l'avvocato Giacomo Cortese. Al momento sono poche le notizie delle quali dispone il legale che, intanto, ha contattato un consulente tecnico, il medico legale Antonio Messina, per l’autopsia.



Una vicenda che ha scosso la comunità sambucese. Il sindaco Leo Ciaccio ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. La famiglia di Alessia è originaria della Romania, ma vive a Sambuca da diverso tempo. Il papà lavora come agricoltore. Il primo cittadino, facendosi interprete del sentimento di tristezza della comunità, è andato a trovare i genitori della bambina.