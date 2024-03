Bambina di 7 anni annega nella Manica: ennesima tragedia sulla rotta che porta in Gran Bretagna

Una bambina di sette anni è morta nella Manica su una barca in navigazione verso la Gran Bretagna. Le autorità francesi hanno confermato che la piccola ha perso la vita mentre navigava con altri migranti. L'imbarcazione trasportava 16 migranti, diretti dal nord della Francia verso la Gran Bretagna quando si è capovolta. Il dipartimento del Nord della Francia ha dichiarato che la barca «non era dimensionata in modo appropriato per trasportare così tante persone». Di conseguenza, si è ribaltata a pochi chilometri dalla costa. I genitori della bambina, che viaggiavano con altri tre figli, sono stati portati in un ospedale a Dunkerque.

Nella Manica strage quotidiana

La tragedia arriva solo pochi giorni dopo che una donna è morta e due persone sono scomparse mentre cercavano di attraversare la Manica in una piccola imbarcazione.

Secondo le autorità marittime francesi, la barca aveva a bordo 50 migranti quando è incappata in difficoltà al largo della costa francese mercoledì. La donna è stata recuperata dall'acqua ma non è stata in grado di essere rianimata. Altre due non sono state trovate. Un portavoce del governo britannico ha confermato di essere stato informato sull'incidente. E altre tre persone sono state trovate morte in acqua anche la scorsa settimana. Tutte e tre sono state dichiarate morte sul posto a nord di Boulogne. Patrick Leleu, vice procuratore presso il tribunale giudiziario di Boulogne-sur-Mer, ha detto: «Posso confermare la morte di tre migranti caduti in acqua questo pomeriggio al largo della costa di Cap Gris Nez. L'indagine è in corso». Il governo afferma di adottare "misure robuste" per contrastare le bande di trafficanti di persone e dissuadere i migranti dall'attraversare i pericolosi attraversamenti. Ma il 25 febbraio è stato toccato il numero più alto di migranti che attraversano la Manica in un solo giorno da settimane, con 290 che intraprendono il pericoloso viaggio. Erano divisi su cinque imbarcazioni - una media di 58 per ogni zattera. Un totale di 2.006 richiedenti asilo sono stati registrati attraversare la Manica in 43 barche fino ad oggi nel 2024, secondo le cifre ufficiali del governo.

