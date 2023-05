Giovina scomparsa sei anni fa, la trasmissione “Chi l'ha visto” riapre il caso

La trasmissione "Chi l'ha visto?" tornerà ad occuparsi, in una delle prossime puntate, della scomparsa di Giovina Mariano, la sessantenne di Moscufo di cui si sono perse le tracce l'8 marzo 2017. L'ultimo a vederla è stato il nipote Alessio, che trascorreva nella villa di proprietà della zia alcuni giorni a settimana per raggiungere più facilmente il lavoro. A suo tempo il giovane dichiarò agli inquirenti che la sorella di suo padre lo aveva salutato di buon mattino dicendo di recarsi a Milano in cerca di un'occupazione, con la promessa di farsi sentire non appena si fosse stabilita nel capoluogo lombardo. Un'ipotesi apparsa subito anomala poiché Giovina aveva già un posto fisso da impiegata al Comune di Pescara e da qualche mese era in aspettativa. Si era presa una pausa forte grazie ad una solidità economica costituita da immobili e titoli bancari ricevuti in eredità di genitori.

Giovina viveva sola nella sua grande casa di Moscufo che aveva in progetto di vendere ai fini di acquistarne una più piccola, si era perfino rivolta ad un agente immobiliare per trovare un nuovo immobile e nulla lasciava intendere che avesse intenzione di trasferirsi al di fuori dell'Abruzzo.

Nel 2021 la Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, ma nonostante indagini e sopralluoghi di squadra mobile e polizia scientifica nel giardino della villa di Moscufo non sono emersi particolari utili a fare luce sulla fine della dipendente municipale. Oltre ai dubbi sull'allontanamento volontario, restano gli interrogativi sulla denuncia sporta ai carabinieri dal fratello di Giovina ben 40 giorni dopo la scomparsa. Nove cugini della sessantenne si sono alleati nella ricerca della verità, affidandosi ad un avvocato e lanciando ripetuti appelli attraverso la popolare trasmissione di Rai 3, che potrebbe rivelare a breve le novità in suo possesso. Non si sono mai pronunciati pubblicamente, invece, il fratello ed il nipote della donna.