Marigliano, badante picchia anziana di 85 anni con schiaffi e bastonate: il video choc che la incastra finisce su Facebook

«A Marigliano, uno dei paesi vesuviani del napoletano, una donna di 85 anni che soffre di demenza senile, è stata picchiata dalla propria badante». Lo rende noto il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ottenuto e pubblicato il video dei maltrattamenti su Facebook. Il filmato era stato registrato dalle videocamere installate nell'abitazione dai parenti della vittima. L'aggressione, come si nota dalle immagini, risale al maggio del 2015. Perché diffonderlo adesso? Semplice: «Inaccettabile che quella donna (la badante n.d.r.) lavori ancora con altre persone anziane. Va fermata», rifersice lo stesso deputato tra le righe del post.

Il video

Nel video si nota come la badante, che il deputato afferma essere «un‘italiana che abita anch’essa a Marigliano», rifili qualche schiaffo all'85enne quando si accorge che quest'ultima prova ad alzarsi.

L'anziana tenta di fuggire, ma viene riacciuffata e sbattuta per terra. A quel punto, l'85enne è inerme. Ma la badante continua lo stesso a infierire contro di lei con un bastone. Poi, per qualche motivo poco chiaro, costringe l'anziana signora a sedersi su una sedia.

In un secondo post, diffuso sempre dalla pagina Facebook di Borrelli, vengono condivise le foto di lividi ed ecchimosi riportate dall'anziana in seguito alle botte e ai maltrattamenti ricevuti da chi avrebbe dovuto prendersi cura di lei.

La denuncia del figlio

Il figlio della donna, dopo aver visionato i filmati delle percosse, aveva sporto denuncia. «Era un po’ di tempo che mamma, che abita accanto a me, era nervosa e non voleva essere lasciata sola con la sua badante - aveva spiegato lui all'epoca dei fatti - Una sera mia moglie mi sveglia e mi dice di aver visto dalle immagini delle telecamere la badante che picchiava mamma». A quel punto il figlio si era precipitato in casa del genitore per vederci chiaro: «Sono corso da mia madre, ma sia lei che la donna che se ne prende cura hanno negato tutto. Solo la mattina dopo ho visto il video ed ho sporto denuncia».