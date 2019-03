Violenta giovani baby sitter, le filma e le ricatta con l'aiuto della moglie: 31enne in manette. Dovrà rispondere di un'altra violenza sessuale, la terza, Mirko Altimari, il veronese di 31 anni accusato di aver violentato una baby sitter, insieme alla complicità della moglie Giulia Buccaro, lo scorso gennaio nella zona di Poiano, in provincia di Verona.

L'assumono come baby sitter, poi la obbligano a prostituirsi: arrestata coppia con tre figli



All'uomo, in carcere a Trento, è stata notificata una terza ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale, sequestro di persona e tortura. Il nuovo fatto emerso dalle indagini, e contestato ad Altimari, è di aver costretto una giovane donna a spogliarsi nuda e di averla obbligata a fare la verticale, appoggiandosi ad un tronco di un albero, forzandola poi a rapporti sessuali.

Tutta la scena è stata ripresa dal cellulare: le immagini servivano per ricattare la vittima, così come era accaduto per un altro video scoperto dalla Polizia nel cellulare dell'indagato. Le indagini della Squadra mobile partirono dopo la denuncia della prima baby sitter, che aveva denunciato di essere stata violentata lo scorso 12 gennaio.

