Baby sitter troppo cara? Lasciando i figli ai nonni si risparmiano oltre 1800 euro al mese: lo studio di Assindatcolf

Sono custodi di memorie, fonte illimitata di consigli e di amore incondizionato per i più piccoli. Non solo: possono anche essere una grande risorsa di aiuto per le finanze familiari, soprattutto in estate, quando non c'è la scuola e i genitori - esclusi i giorni di ferie - la mattina escono per andare a lavoro. Sono i nonni. I "nonni-sitter", per l'esattezza.

Se ci sono loro a badare ai bambini, mamma e papà possono evitare di ricorrere alla baby sitter, risparmiando cifre non indifferenti: si va 1600 e i 1800 euro al mese. È quanto costa una bambinaia regolarmente assunta "full time", ovvero otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana.

Il tempo di cui in genere hanno bisogno le famiglie con entrambi i genitori lavoratori a tempio pieno.

Lo studio arriva da Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, presentato in occasione della terza Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si celebrerà domenica 23 luglio.

Quanto si risparmia grazie ai nonni: ecco le cifre esatte

Premessa: il livello di inquadramento della baby sitter è unico (Bs), ma il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico prevede un’indennità aggiuntiva per chi presta assistenza a bambini di età inferiore ai 6 anni. Nel dettaglio: una baby sitter ingaggiata per assistere un minore di 6 anni, per 40 ore la settimana, ai minimi retributivi previsti per legge potrà arrivare a guadagnare esattamente 1.298,27 euro al mese. Ma il costo per la famiglia sarà molto più alto: 1.839,16 euro al mese (considerando tredicesima, ferie, trf e contributi), anche in caso di assunzioni valide solo per il periodo estivo.

È di poco inferiore, ma comunque gravoso per le casse di famiglia, il costo di una baby sitter con le medesime caratteristiche, ma assunta per badare a un bambino con più di sei anni sulla carta bianca: 1.157,87 euro di retribuzione mensile netta e 1.664,95 euro di costo totale a carico della famiglia.

Il presidente di Assindatcolf: «Nonni insostituibili»

«Quello dei nonni – dichiara Andrea Zini, presidente di Assindatcolf – è un ruolo davvero insostituibile, affettivo, sociale ed economico. Senza il loro prezioso aiuto molte famiglie non riuscirebbero a conciliare i tempi di vita e di lavoro, sia durante l’anno che soprattutto in estate, quando le scuole sono chiuse e non tutti possono permettersi di assumere una persona che si dedichi ai bambini a tempo pieno. Ecco perché – prosegue – nella Giornata in cui si celebra il loro prezioso ruolo ribadiamo il nostro appello alle Istituzioni affinché gli anziani e le loro famiglie non vengano lasciati da soli, con aiuti economici e agevolazioni fiscali mirate, che rendano sostenibile il costo del personale domestico, sia per la gestione dei figli piccoli che degli stessi anziani».