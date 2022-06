Baby sitter di Modena. Monica Santi confessa: «Ho gettato il piccolo della finestra, ero in catalessi»

Ha confessato di essere stata lei a gettare dalla finestra il piccolo che accudiva. Monica Santi, la babysitter di 32 anni arrestata martedì a Soliera (Modena), durante l'udienza di convalida ha sostanzialmente ammesso le prorprie responsabilità. Un fatto legato, avrebbe spiegato, a un profondo «malessere psicologico». Era come «in catalessi».

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA La baby sitter: «Ora è libero» SOLIERA La vicenda NEL FERRARESE Bimbo di un anno e mezzo cade in una vasca biologica: in fin di... SOLIERA Modena, bimbo giù dalla finestra del secondo piano:...

Bimbo caduto dal balcone, la baby sitter Monica Santi: «Ora è libero». I testimoni: «Lei immobile davanti alla finestra»

Modena, bimbo giù dalla finestra del secondo piano: è grave. Baby sitter arrestata per tentato omicidio

Sarà disposta una perizia psichiatrica. Si trova in carcere a Modena, accusata di tentato omicidio. Il piccolo invece rimane ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata.

IL RACCONTO - «Ho preso il bambino e l'ho lanciato dalla finestra. Non so perché l'ho fatto. Ho avuto un malore, una sorta di catalessi». Sono queste, a quanto si apprende, le parole pronunciate durante l'udienza di convalida del suo arresto da Monica Santi. La donna, arrestata martedì a Soliera (Modena) per il tentato omicidio del bambino di 13 mesi che accudiva, è stata sentita in carcere a Modena, dove ha ammesso le proprie responsabilità, dando tuttavia confuse spiegazioni al suo gesto.