Babysitter si fidanza con il padre dei bambini (di 20 anni più grande): «Haters? Noi ora siamo felici»

Le storie d'amore cominciano in migliaia di modi diversi: a scuola, ad una cena, grazie alle app di appuntamenti. Più raro che si possa incontrare la propria compagna rispondendo ad un annuncio di lavoro, specialmente quando sei la baby sitter dei figli. Ma è proprio così che è andata a Krystle, che ha raccontato la sua storia su TikTok, lanciando un messaggio a tutti coloro che hanno visto il video: «Non giudicate in fretta le cose: ora siamo felicemente sposati, lui è mio marito da anni anche se ci siamo incontrati in modo non ortodosso». Krystle ha detto che la gente pensava che fosse «pazza» a voler stare con il suo datore di lavoro. Nella clip li mostra mentre ballano insieme per cinque secondi, sembrano felici insieme mentre si godono la loro vita familiare.

I commenti su TikTok

In cima al video si legge: «Tutti pensavano che fossi pazza a voler uscire con il mio "capo" che ha 20 anni più di me. Stasera festeggiamo cinque anni di matrimonio e sette anni insieme ai suoi tre figli adulti e al mio ragazzo di 11 anni». Krystle è così orgogliosa del proprio compagno che nella sua bio su TikTok si legge «coppia con differenza di età di 20 anni» con un cuore bianco. Altri utenti su TikTok hanno condiviso le loro storie personali di relazioni con differenze di età, incoraggiandola a ignorare gli haters».