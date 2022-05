Bimbo di un anno e mezzo cade in una vasca biologica: in fin di vita in ospedale a Ferrara

Drammatico incidente nel Ferrarese. Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. È successo nel pomeriggio e il piccolo è ricoverato all'ospedale di Cona.

Modena, bimbo cade dal secondo piano: babysitter fermata per tentato omicidio

Bimbo cade nella vasca biologica

Le condizioni del piccolo sono gravissime. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica. A quanto emerso, il bimbo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è sfuggito all'attenzione dei genitori. La mamma si sarebbe gettata nella vasca per salvarlo.