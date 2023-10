Autostrada Torino-Milano bloccata da blitz attivisti Ultima Generazione: automobilisti infuriati

È in corso un blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione, circa una ventina, che hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino-Milano, nelle vicinanza dell'imbocco di corso Giulio Cesare. Gli attivisti si sono seduti per terra e hanno aperto uno striscione con scritto "Fondo riparazione". Dalle vetture sono scesi gli automobilisti infuriati. Sul posto è presente la Digos della questura di Torino.