Auto sfonda sala d'attesa della stazione e “parcheggia” sui binari: tragedia sfiorata a Fabriano

Ha sfondato le vetrate della sala d'attesa ed è piombata sui binari. Paura nel primo pomeriggio alla stazione di Fabriano, dove un'auto impazzita è finita sulla linea ferroviaria. Per fortuna nessuno è stato investito e, soprattutto, in quel momento non passavano treni.

Al volante, una donna di circa 70 anni che avrebbe avuto un malore alla guida e, per questo, avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo sul binario 1. Subito il traffico ferroviario è stato interrotto. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri. La donna è stata portata all'ospedale di Fabriano in codice rosso. Ingenti i danni.