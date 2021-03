Professore muore a Biella il giorno dopo il vaccino, Piemonte sospende AstraZeneca in via precauzionale

Il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto l'immediata sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per accertamenti sul lotto coinvolto. Il provvedimento è stato deciso in seguito alla morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Si attendono gli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, la sospensione della regione Piemonte è stata è presa in via precauzionale. È stata anche convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l'attivazione di tutte le procedure previste.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino.... SALUTE AstraZeneca, il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese IL FOCUS Astrazeneca, anche l’Irlanda chiede la sospensione del vaccino:... IL RETROSCENA Vaccino Covid, AstraZeneca ritarda: ad aprile metà iniezioni.... LA CAMPAGNA Roma, le Asl sospendono le consegne ai medici delle fiale... IL PIANO Vaccini, il nuovo piano: 80% italiani immuni a settembre, dosi ai... IL TEMA AstraZeneca annuncia un nuovo taglio delle dosi. Ira Ue:... SIRACUSA Militare morto dopo vaccino AstraZeneca: oggi autopsia su... SIRACUSA Morto dopo il vaccino, indagato l'Ad di AstraZeneca. Oggi...

Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino. La Procura apre un fascicolo

Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA