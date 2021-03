Militare morto dopo vaccino AstraZeneca: oggi l'autopsia, nominato pool di esperti

Verrà eseguita oggi pomeriggio, all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina militare di 43 anni morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per la Procura di Siracusa, che indaga per omicidio colposo, sarà presente un pool di esperti. La Procuratrice Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono, che coordinando l'indagine, hanno nominato ieri pomeriggio il medico legale Giuseppe Ragazzi, l'ematologo esperto di trombosi Marco Marietta, la specialista in tossicologia medica Nunziata Barbera e lo specialista in malattie infettive Carmelo Iacobello. Anche la famiglia del militare nominerà degli esperti.

«Dall'esame autoptico ci aspettiamo molte risposte sulla causa del decesso», ha detto all'Adnkronos la Procuratrice Sabrina Gambino. Sono quattro le persone indagate per omicidio colposo. Tra loro anche un nome "eccellente", quello di Lorenzo Wittum, l'amministratore delegato di AstraZeneca Italia. Indagati anche il medico e l'infermiere della Marina Militare che hanno somministrato la dose nell'ospedale militare di Augusta e il medico del 118 che ha provato a rianimare il militare. Si tratta di un «atto dovuto», come sottolineano dalla Procura, in vista dell'esame autoptico di oggi, un atto «unico e irripetibile». Intanto proseguono gli accertamenti dei magistrati, condotti dal Nas dei Carabinieri.

