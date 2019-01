Arte, gli Uffizi lanciano la Festa dell'Amore: coppie di innamorati in fila al museo in omaggio a Michelangelo e Raffaello

Le coppie innamorate si sono date appuntamento agli Uffizi, oggi, 31 gennaio, per la grande festa dell'Amore. Il direttore del grande museo fiorentino Eike Schmidt lo ha ribattezzato come "Doni Day", una sorta di San Valentino degli Uffizi:

omaggio alla storica famiglia dei banchieri Doni, mecenati di Raffaello e di Michelangelo - racconta il direttore tedesco - L'occasione per celebrare la memoria dello sfarzoso matrimonio tra Agnolo Doni e Maddalena Strozzi che si sposarono proprio il 31 gennaio

. Le coppie di innamorati pagheranno per tutto il giorno un solo biglietto d'ingresso.

Vogliamo celebrare simbolicamente la grandezza dell'amore nella ricorrenza di un'unione, quella tra Agnolo e Maddalena, che ha segnato per sempre la storia dell'arte - aggiunge Eike Schmidt - A questa coppia infatti, nientemeno che Raffaello fece il ritratto, e per loro il divino Michelangelo realizzò il celebre Tondo con la Sacra Famiglia. Dunque per gli Uffizi il 31 gennaio non può che essere la Festa dei Doni, cioè la giornata in cui trionfa l'Amore

. ll tondo di Michelangelo ed i due ritratti di Raffaello sono visibili nella nuova sala al secondo piano della Galleria dedicata ai capolavori dei due maestri. Per la prima volta nella storia degli Uffizi, le tre opere vengono esposte insieme.



Chi erano i Doni? La famiglia Doni, ricchissimi collezionisti e mecenati fiorentini, erano tra i protagonisti indiscussi del mercato dell'arte a cavallo tra '400 e '500: solo loro, oltre al Papa, ebbero la possibilità di commissionare opere sia di Raffaello che di Michelangelo.



Il carnet di eventi. Nell'ambito della Festa dei Doni, ci saranno nella sala, per tutta la giornata, esperti che racconteranno ai visitatori la storia del matrimonio tra Agnolo e Maddalena, oltre a quelle dei tre capolavori di Michelangelo e Raffaello. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, ci sarà una conferenza all'auditorium Vasari della Galleria dedicata al tema Raffaello, i coniugi Doni e la febbre del ritratto ai tempi dei Medici.



Contest social. In occasione dell’evento, gli Uffizi lanciano infatti una campagna social: tutte le coppie che saranno in galleria il 31 gennaio sono invitate a postare su twitter un selfie davanti alle loro opere preferite, utilizzando il tag @UffiziGalleries e gli hashtag #Uffizi e #Festadeidoni. Il profilo Twitter delle Gallerie ne riposterà una selezione durante la giornata. Su Instagram, con l’hashtag #UffiziPeople verranno postati i ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi realizzati da Raffaello, corredati da approfondimenti sulla storia delle opere e dei personaggi.

