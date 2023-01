Martedì 10 Gennaio 2023, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 13:13

Un biglietto più caro per chi vorrà ammirare i capolavori dell'arte italiana, da Botticelli a Caravaggio. Dal 1 marzo per chi vorrà visitare le Gallerie degli Uffizi a Firenze il ticket intero costerà 25 euro invece degli attuali 20. Un aumento che piazza la celebre galleria ai primi posti nella classifica dei musei più cari d'Italia e anche d'Europa.

Nella penisola l'unico che costa di più è quello per i Musei di Venezia (un unico ticket che include Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana a 25 euro se prenotato con 30 giorni di anticipo, altrimenti 30 euro). Il costo di 25 euro appare più alto anche in confronto ad altri poli europei come il Louvre di Parigi dove si entra con 17 euro, El Prado a Madrid (15 euro) per non parlare dei musei di Londra dove gli ingressi al British Museum e alla National Gallery sono gratuiti per tutti.

L'aumento del ticket a Firenze varrà esclusivamente per l'alta stagione (1 marzo al 30 novembre) ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del museo all'unanimità «per far fronte all'aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio». Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è espresso a favore degli aumenti affermando che è giusto «dobbiamo adeguarci agli standard europei». Ma quanto costano gli altri biglietti di ingresso per i principali siti museali italiani? Ecco una lista.

Biglietti musei, ecco quanto costano i principali

Tra i più famosi siti archeologici e museali italiani quasi nessun biglietto supera i 20 euro. A Roma i Musei Vaticani hanno un costo di 17 euro (senza prenotazione online, o 5 euro in più quindi 22 euro con prenotazione online "saltafila"). 16 euro è invece il costo per visitare il Colosseo, Foro Romano e Palatino (ma con accesso solamente al primo e secondo anello). Se invece si vogliono visitare anche i sotterranei del Colosseo e l'arena (Full Experience Sotterranei e arena)* il prezzo è di 22 euro (ma con pass di 2 giorni).

Al Museo Egizio di Torino l'ingresso con Biglietto intero costa 15 euro e la stessa cifra si paga per entrare alla Pinacoteca di Brera a Milano (dove tra l'altro il biglietto permette ingressi illimitati per i successivi tre mesi). A Pompei l'accesso ai celebri scavi dell'antica città romana ha un costo di 20 euro con accesso prioritario. Infine a Tivoli, città con tre patrimoni Unesco, l'accesso a Villa Adriana costa 12 euro, mentre con il Villae Pass di 25 euro (si può accedere per tre giorni a tre siti archeologici, Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore).

Tra i principali poli pubblici museali italiani, l'unico biglietto che supera il costo della nuova tariffa alle Gallerie degli Uffizi di Firenze è quindi il pass unico per i musei di Venezia: 25 euro per accedere Palazzo Ducale e per il percorso integrato del Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana (se aquistato con 30 giorni di anticipo, altrimenti 30 euro).

Musei all'estero

L'ingresso al Museo del Louvre di Parigi è di 17 euro (oltre 60mila metri quadri di superficie e 30mila opere, il più visitato d'Europa con circa 8 milioni di visitatori all'anno) mentre per il Museo D'Orsay (dove sono conservati i capolavori dell'impressionismo francese) il costo è di 14 euro. A Vienna Kunsthistorisches Museum ha un costo di 18 euro (biglietto intero per adulto) mentre il Museo del Prado di Madrid costa 15 euro. L'Ermitage di Sanpietroburgo 500 Rubli che attualmente valgono "solo" 6,50 euro. Gratuiti invece i biglietti d'ingresso dei musei di Londra come il British Museum e la National Gallery di Londra. Per trovare un costo simile a quello della Galleria degli Uffizi di Firenze (ma comunque non alto come quello fiorentino) dobbiamo spostarci a nord, ad Amsterdam dove l'ingresso del Museo Van Gogh costa 20 euro.