Appendicite, donna muore a 45 anni dopo l'intervento. La Procura di Agrigento apre un'inchiesta

Un intervento di appendicectomia come tante altre. Eppure una donna di 45 anni è morta dopo l'operazione all'ospedale San Giovanni Di Dio. E la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai familiari: servirà per accertare le cause della morte e le eventuali responsabilità di medici e sanitari. Dopo l'intervento di routine le condizioni della paziente sono peggiorate all'improvviso e i medici hanno deciso di fare un nuovo intervento d'urgenza. Ma dopo poche ore la donna è morta. I magistrati, che hanno già acquisito la cartella clinica, hanno disposto l'autopsia sul corpo della donna.

La donna era stata ricoverata e dopo l'appendicectomia il quadro clinico della donna non solo non è migliorato ma avrebbe reso necessario un secondo intervento. Alla seconda operazione il cuore della donna non ha retto. Inevitabile la rabbia della famiglia che ha formalizzato una denuncia per presunta malasanità. Ad accertare le cause della morte adesso sarà la Procura della Repubblica.