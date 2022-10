Pavia, violenza su anziani in casa di riposo, Nas chiudono rsa: arrestati titolare e 4 infermieri

Il titolare di una casa di riposo per anziani e quattro operatrici sanitarie, sono stati arrestati nel Pavese maltrattamenti pluriaggravati nei confronti degli ospiti della rsa. Le indagini sono state eseguite dai carabinieri del Nas di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia. «Gli anziani» spiega la Procura «erano vittime di ingiurie, urla e mortificazioni tali da far subire loro un clima di costante subordinazione e umiliazione».

La chiusura della rsa

Le indagini sulla comunità alloggi per anziani al centro dell'inchiesta, è stata coordinata dal pubblico ministero Giuliana Rizza. Le indagini hanno fatto scattare le manette per il titolare e quattro operatrici della struttura, gli anziani maltrattati nel frattempo sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Il Nas ha deciso dunque la «sospensione temporanea dell'esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona» in quanto le indagini hanno evidenziato come già dalla scorsa estate gli anziani venissero sottoposti a quotidiani maltrattamenti.

