Anzio, maltrattamenti alla casa di riposo: 5 arresti (foto Sciurba)

Sistematiche condotte vessatorie fisiche e verbali, reiterate intimidazioni anche attraverso strattoni, colpi sul corpo, insulti, minacce e lancio di oggetti ad Anzio in una casa di riposo per anziani. Queste sono alcune delle azioni che subivano gli anziani ospiti di una casa alloggio di Lido dei Pini frazione anziate. Per i responsabili, questa mattina, sono state eseguite dai Carabinieri del Nas di Roma, coadiuvati dai colleghi locali, tre ordinanze di misura cautelare degli arresti domiciliari e due ordinanze di applicazione di misure interdittive, oltre a sette perquisizioni disposte dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.