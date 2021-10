Caivano, trovato un cadavere: potrebbe essere di Antonio Natale, il giovane del Parco Verde scomparso

Lunedì 18 Ottobre 2021, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 20:44

Un cadavere è stato ritrovato oggi nelle campagne di Caivano (Napoli). L'area è presidiata da carabinieri e scientifica. L'identità della persona defunta non è stata ancora rivelata, ma si teme che possa trattarsi di Antonio Natale, il 22enne del Parco Verde sparito il 4 ottobre. La vicenda del ragazzo scomparso è finita anche a "Chi l'ha visto", grazie all'impegno della famiglia - sia sul territorio che attraverso i media - con numerose iniziative volte a denunciare la scomparsa del giovane.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Valerio scomparso a 18 anni: «È uscito di... IL GIALLO Giacomo Sartori, dubbi sul suicidio: «Non si sarebbe mai... STATI UNITI Gabby Petito fu strangolata: dopo l'autopsia sulla 22enne... IL CASO «John Ruffo è scappato in Sicilia». Ma il... L'APPELLO Roma, Valerio scomparso a 18 anni. «E' uscito di casa...

Antonio Natale, il ragazzo sparito da Caivano

Antonio Natale, 22 anni, è scomparso senza lasciare tracce la sera del 4 ottobre. Alla madre, nel pomeriggio, aveva detto di essersi recato a Napoli per comprare degli abiti firmati. Da allora solo una telefonata, in cui la madre dice di aver percepito preoccupazione nella voce del figlio. La donna ha lanciato diversi appelli, in cui ha chiesto solo di poter riavere suo figlio «vivo o morto». Antonio, raccontano persone a lui vicine, aveva cominciato a frequentare persone vicine al mondo dello spaccio della droga. Per questo motivo si è immediatamente pensato a un caso di "lupara bianca".