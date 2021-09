Ancona, bimbo si sporge per guardare la mamma e cade dal balcone

Sabato 18 Settembre 2021, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 16:02

Si è sporto per guardare la mamma ma il portarsi in avanti lo ha sbilanciato, destabilizzato e quindi fatto cadere giù. Non sarebbe in pericolo di vita ma se l'è vista brutta questo bimbo di 5 anni caduto dal balcone dell'abitazione di famiglia al primo piano di un palazzo in via Sorrento a Marzocca di Senigallia (in provincia di Ancona).

Il bambino è stato trasferito dall'eliambulanza del 118 agli Ospedali Riuniti a Torrette di Ancona. Al momento dei soccorsi il piccolo era cosciente e, secondo le prime informazione, non sarebbe in pericolo vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, il bambino si sarebbe sporto dal balcone per guardare di sotto la madre che stava parlando con un'altra persona: in quei frangenti, è andato sul balcone e si è affacciato, perdendo l'equilibrio e precipitando sul marciapiede da un'altezza di circa tre metri.