Roma, precipita dal balcone di casa al quinto piano: morta sul colpo. «È stato un incidente»

Lunedì 13 Settembre 2021, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 15:46

Una donna è morta sul colpo, poco dopo le 11 di questa mattina precipitando dal balcone della sua abitazione in via Manlio Torquato, in zona Furio Camillo, a Roma. Diverse le chiamate arrivate al Nue 112: quasi tutti inquilini dello stesso palazzo che hanno raccontato di aver sentito un tonfo ma nessun urlo, ad avvalorare la tesi dell’incidente. Il corpo della vittima, nel giardino privato dello stabile con una scopa accanto, farebbe infatti pensare a una caduta durante le pulizie in balcone.

Donna cade dal balcone a Cisterna, trasferita a Roma in gravissime condizioni

Roma, baby-gang in rosa a Trastevere: rapine alle minorenni, 16enne e 18enne in manette

Il tonfo, è stato un incidente

«E' stato un incidente», dicono alcuni vicini sotto choc. Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso i genitori della donna, colti da malore.