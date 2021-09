Samuele, bimbo di 3 anni caduto dal balcone a Napoli: fermato un uomo per omicidio

Sabato 18 Settembre 2021, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 12:07

Non un incidente. Ma omicidio. Un uomo è stato fermato per la morte del bambino di 3 anni caduto dal balcone a Napoli. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo della Procura di Napoli nei confronti di uomo di 38 anni, Mariano Cannio, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuele Gargiulo avvenuto ieri in via Foria. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice. Finora era prevalsa l'ipotesi dell'incidente con la caduta dal balcone del piccolo di tre anni.

Il piccolo era in casa con la mamma incinta di 8 mesi. Inizialmente non era trapelato il fatto che in casa ci fosse anche Cannio. Il 38enne era presente in casa al momento della morte di Samuele. Una circostanza che ha spinto gli inquirenti, assieme ad altri aspetti, a firmare un provvedimento ora sottoposto al giudizio di convalida.

