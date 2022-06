Malore nel lago di Tenno, Luciano Falzi muore annegato: aveva 50 anni

Dramma in Trentino. Luciano Falzi, 50enne di Villafranca di Verona, è morto annegato nel pomeriggio di ieri nel lago di Tenno. L'uomo è deceduto, forse a causa di un malore, in località Rio Secco, in una zona non presidiata dal servizio di salvataggio. Lo riporta la stampa locale. L'allarme è stato lanciato dalla moglie e dagli amici.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di soccorso con l'elicottero, i carabinieri di Riva del Garda e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato dopo quasi un'ora di ricerche. Falzi è la seconda persona che muore annegata dei laghi del Trentino nel 2022. Il 21 maggio scorso Liviana Melchiori, di 65 anni, è morta nel lago di Caldonazzo.

