Amatrice, borse di studio con il libro delle mamme che hanno perso i figli: ecco il premio Filippo Sanna

Lunedì 1 Novembre 2021, 15:58

Le lettere di mamme a figli scomparsi raccolte in un libro che ha dato vita a borse di studio. «La laurea di Massimiliano nel nome dei nostri figli è stato come ritrovare un sorriso». Sono le parole di 6 mamme di Firenze, Mantova e Rieti, che non si conoscevano, e che hanno scritto lettere ai loro figli scomparsi. Testi che sono stati raccolti nel libro, "Lettere senza confini "( Adv Edizioni), curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti. Il volume si è legato ad un progetto sociale che si realizza: con le vendite, infatti, è stato possibile dar vita a borse di studio per studenti di Amatrice e Accumoli.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto RIETI La Coppa degli Europei di calcio ad Amatrice: «Per noi... RIETI Rieti, crollo nel sisma ad Amatrice: nel processo la... RIETI Amatrice, via ai lavori per Casa Futuro nell'area...

Massimiliano, giovane di Amatrice, che si è laureato pochi giorni fa, è uno di loro. La consegna è avvenuta a Rieti nel corso di una cerimonia del Premio letterario intitolato a Filippo Sanna, giovane scomparso col terremoto di Amatrice. Stefania, la mamma di Filippo, che ha scritto una lettera al figlio, pubblicata nel libro, ha dichiarato: «Filippo ne sarebbe stato felice. Aiutare gli altri era il suo motto. Mi fa piacere pensare che lui, assieme gli altri ragazzi e ragazze a cui sono dedicate le nostre lettere, abbia contribuito a realizzare il sogno di studenti». Il neo dottore ha ringraziato le 6 mamme. «Grazie a voi e al libro che avete scritto. Il vostro cuore è nelle pagine e in gesti come questo che ci ha permesso di arrivare ad uno dei traguardi della vita».