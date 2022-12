Alghero, operatore ecologico spara a due colleghi e poi si suicida: gli uomini finiscono in ospedale

Ha prima sparato ai due colleghi alle gambe, poi si è seduto e ha rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. La tragedia si è consumata questa mattina all'alba nell'ecocentro comunale di Alghero, in via degli Artigiani, nella zona industriale della città.

Alghero, spara a 2 collehi e si suicida

Le notizie sono ancora frammentarie: un operatore ecologico, per ragioni ancora sconosciute, ha sparato alle gambe di due suoi colleghi e, secondo quanto si è appreso, solo grazie all'intervento di un terzo operatore, ha desistito nella sua azione che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per i due feriti. Poi si è seduto e si è sparato in testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

La ricostruzione

Secondo quanto appreso, l'uomo, che viveva da solo in un alloggio di fortuna, avrebbe recentemente avuto problemi al lavoro sulla modalità di svolgimento delle sue mansioni. Di norma l'operatore effettuava la raccolta porta a porta e questa mattina si trovava nell'Isola ecologica di Ungias/Galantè, adibita al conferimento per tutte le frazioni di rifiuti domestici della città di Alghero e delle sue frazioni.