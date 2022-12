L'Aquila, morto lo psicologi e artista Massimo Monti

È scomparso a causa di una malattia fulminante a soli 62 anni il dottor Massimo Monti, psicologo e psicoterapeuta di grande esperienza, aquilano ormai d'adozione da alcuni anni. Dopo una vita a Lucca aveva trovato all'Aquila l'amore e la sua casa. Era anche un apprezzato artista, tanto che di recente l'Emiciclo aveva ospitato la sua prima mostra e anche un convegno su arte e psiche. Tante le sue pubblicazioni. Una l'aveva presentata anche a Palazzo Fibbioni. Massimo Monti lascia la moglie Patrizia Peretti che lo ha amato e assistito in modo amorevole sino all'ultimo istante della sua vita, i figli e le sorelle. Portava avanti tantissimi progetti con entusiasmo, anche l'associazione La Bussola sulla sua pagina Facebook ha voluto ricordarlo perché proprio assieme a Patrizia aveva organizzato nel 2019 - 2020 il primo corso di autodifesa femminile. Monti lascia un grande vuoto in città perché in molti avevano avuto modo di apprezzarlo per le sue qualità umane e professionali. L'ultimo saluto domani alle 11 nella chiesa di San Bernardino in Piazza d'Armi.