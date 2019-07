Alessandra, ballerina uccisa dall'auto dell'ex fidanzanto: Giuseppe Varriale condannato a 8 anni

​Alessandra Madonna, condannato a 8 anni Giuseppe Varriale: l'ex fidanzato ha trascinato e ucciso la ballerina con l'auto. Alla lettura della sentenza la mamma della vittima ha avuto un malore. Otto anni e due mesi per omicidio preterintenzionale: è la condanna disposta dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Napoli per Giuseppe Varriale, accusato della morte della sua ex fidanzata, la ballerina ​Alessandra Madonna, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 settembre del 2017 a Mugnano.

In primo grado all'imputato erano stati comminati 4 anni e 8 mesi perchè riconosciuto colpevole di omicidio stradale. In sede di requisitoria il sostituto procuratore generale aveva invece chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per omicidio volontario.



All'esito della lettura della sentenza, la madre di Alessandra Madonna ha accusato un malore e si è reso necessario l'intervento di un medico.

