Aleandro Guadagna ucciso a Palermo per gli affitti non pagati: fermato il proprietario di casa. Trovata una lettera: «Vado a sistemare la questione»

Un uomo di 32 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso questa mattina a Palermo con colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della città. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite per motivi economici. Fermato dai carabinieri il proprietario di casa della vittima, accusato di aver commesso l'omicidio a causa di alcune mensilità dell'affitto non pagate dalla vittima.

Gli affitti non pagati

I carabinieri sono andati a casa dell'uomo ma non l'hanno trovato e i suoi familiari hanno raccontato che era uscito presto da casa e aveva lasciato una lettera: spiegava che stava andando a incontrare l'inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati.