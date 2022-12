Incidenti, misteri, successi nel 2022: un anno intero di cronaca nel Reatino

RIETI - Un anno, il 2022, che si chiude con la notizia della scomparsa a 95 anni di Joseph Ratzinger, il Papa emerito salito al Soglio di Pietro come Pontefice col nome di Benedetto XVI. Il ricordo che lega Papa Ratzinger a Rieti è la sua unica visita ufficiale il 19 dicembre 1989, da cardinale, quando il presidente del Lions Club, l'avvocato Antonio Belloni, l'invitò a raccontare il suo ultimo libro nel salone papale in Vescovado. Seguirono altre visite in forma privata nella Valle Santa. La Chiesa reatina come le Chiese cattoliche di tutto il mondo oggi ricordano il Pontefice, il teologo e la figura di grande spessore che è stata quella di Joseph Ratzinger ancor prima di essere eletto Papa nel 2005.

Un anno di Cronaca - fatti e misfatti nel Reatino nel 2022:

Gennaio. L’anno che si chiude oggi era iniziato con la notizia che c’era ancora il Covid tant’è, che proprio il primo giorno del 2022, i positivi superavano quota duemila e aprivano ulteriori open day per somministrare i vaccini anticovid.

Era domenica il 2 gennaio, quando in uno schianto sulla Salaria a Maglianello perse la vita il 56enne Roberto Lonardi, originario di Scai di Amatrice.

Si fa attendere il primo nato del 2022 fino al 4 gennaio: si chiama Marco e pesa 3,320 kg

Il 25 gennaio muore in un incidente d’auto dopo aver consegnato una pizza a dei suoi clienti, il 24enne di Ornaro Giuliano Tosoni.

Il 26 gennaio, un uomo entra nella banca Unicredit di Passo Corese punta la pistola contro il cassiere ma poi scoraggiato dall’apertura della cassa temporizzata, si dà alla fuga a mani vuote

Febbraio e marzo. Il 4 febbraio un uomo rapina a mano armato la banca dell’ospedale de Lellis: magro il bottino, neanche 150 euro

8 febbraio Molotov su un’auto del comune di Rieti parcheggiata in viale Morroni, mentre il giorno dopo una alunna della scuola media di Passo Corese, tenta suicidio a scuola ma fortunatamente non riesce nel suo intento ed è fuori pericolo.

Il 15 febbraio rapina con sequestro alla filiale Credem di Rieti, bottino di 10mila euro.

Ancora una nascita ad allietare i primi mesi dell’anno, quella di Giordano, il 17 febbraio. Il bambino nasce dentro la macchina del papà, in un parcheggio di Passo Corese, perché la mamma capisce che non avrebbe mai fatto in tempo ad arrivare all’ospedale Gemelli dove avrebbe dovuto partorire.

Il 20 febbraio rapina in casa di una commercialista di Vazia, trafugati sotto minaccia di un coltello tutti i suoi preziosi

Scoppia la guerra in Ucraina con l’invasione dell’esercito russo i primi cittadini che riescono a fuggire approfittando dei vari corridoi umanitari iniziano ad arrivare anche in Italia, anche in Sabina. C’è pure chi come Claudio Antonelli e la moglie bloccati in Ucraina riescono a fuggire, il 30 marzo e arrivare in Moldavia per poi fare ritorno a Contigliano dopo la paura in una odissea che per molti era solo all’inizio tant’è che ad oggi il Paese è ancora sotto le bombe.

Aprile. Ad aprile, la Sabina Universitas torna nel centro di Rieti dopo il restauro di Palazzo Aluffi.

Il 13 aprile, nel polo della logistica di Passo Corese riemergono i resti di un’antica fattoria romana.

Maggio. Il 10 maggio bus in fiamme a Cottanello, dieci giorni dopo altro mezzo Cotral in fiamme a Poggio MIrteto e poi succederà anche a San Vito di Casperia, fortunatamente nessun ferito.

Il 13 maggio frontale, auto camion, lungo la Ternana a Passo Corese, morta 57enne romana, dopo pochi giorni sempre sulla Ternana, ma a Torri in Sabina, in un altro scontro frontale moriraranno un 51enne di Poggio Mirteto e un’81enne di Montasola

Il 26 maggio muore a 21 anni Elisabetta, la giovane farense malata oncologica, costretta a vivere gli ultimi giorni della sua in una casa popolare che era stata preda della muffa.

Il 28 maggio segna la giornata in cui anche nel Reatino scatta l’allarme della peste suina.

Giugno. Il 5 giugno, in un incidente, cade dal trattore e muore, un 62enne di Montebuono.

Il 13 giugno Daniele Sinibaldi è eletto nuovo sindaco di Rieti. Lo stesso giorno Leonardo Ranalli confermato primo cittadino a Cittaducale, Cosimo Mastrococco eletto sindaco a Casaprota, Alberto Guerrieri ad Antrodoco, Luigino Cavallari a Nespolo, Ilaria Gatti a Pescorocchiano, Gisella Petrocchi a Salisano.

Luglio. Il 2 luglio il vescovo di Rieti Domenico Pompili viene nominato vescovo di Verona dove si insedierà il primo ottobre.

Il 6 luglio Mattia Furlan l’enfant prodige di Rieti cresciuto nella Studentesca Milardii si laurea campione europeo undrer 18 a Gerusalemme nel salto in lungo e nel salto in alto (mai successo a nessuno prima)

Il 23 luglio scompare Silvia Cipriani, ex postina di 77 anni. Verrà ritrovata auto e resti del corpo dopo diverse settimane di ricerche nei boschi di Montenero. Analisi sui resti sono ancora in corso.

Il 29 luglio muore un 77enne schiacciato nelle campagne reatine dal trattore.

Agosto e settembre. Il 30 agosto furto con spaccata alla gioielleria Boccacci di Poggio Mirteto.

Ottobre. Il 12 ottobre muore operaio 32enne residente a Rieti in un cantiere della ricostruzione.

Altro incidente sul lavoro il 22 ottobre, in cui a Leonessa muore un operaio 56enne.

Novembre. Fa scalpore la notizia che negli stabilimenti della Birra del Borgo a novembre vengono annunciati 42 licenziamenti, che riguardano locali nel Lazio.

Il 18 novembre muore a 60 anni un uomo travolto da un albero tagliato a Campo Stella.

Il 18 novembre nominato il nuovo vescovo di Rieti, è don Vito Piccinonna, 45 anni, è il più giovane vescovo d’Italia.

Il 25 novembre, muore centauro 18enne di Santa Rufina sulla Terminillese

28 novembre scoppia il socialgate a Palazzo: la moglie del sindaco Sinibaldi lo strglia a notte fonda su Facebook e la ramanzina fa il giro d’Italia.

Il 28 novembre si toglie la vita, al Terminillo, Riccardo Blasi, seguiranno nel giro di un mese altri 5 suicidi in provincia dei quali, gli ultimi due in ordine di tempo alla stazione di Fara in Sabina con una ragazza e poi un uomo che si gettano sotto un treno in transito.

Dicembre. Il 4 dicembre a Roma un camionista di Vacone travolge e uccide una donna a Roma sul Gra in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti.

Domenica 11 dicembre, strage di ColleSalario a Roma, il killer che ha ucciso 4 donne durante una riunione di fine anno, viveva in un rudere all’interno del consorzio ValleVerde di Ascrea.

Nei giorni antecedenti il Natale ladri nella notte alla BigMat di Osteria Nuova: trafugati 70mila euro

Il 21 dicembre politica Reatina e mondo della scuola in lutto per la morte di Lidia Nobili.

L'ultimo titolo dell'anno del Messaggero - Rieti del 31 dicembre 2022 è "Covid, torna a suonare l'allarme". Non siamo a livello di inizio anno ma tre giorni consecutivi di rialzi tra i postivi al Covid sono un eloquente segnale che il virus non è sconfitto e che non si può abbassare la guardia neanche nel 2023 che sta arrivando.