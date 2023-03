Venerdì 31 Marzo 2023, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 20:21

L'AQUILA - Quattro cadaveri, due uomini e due donne, sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una abitazione privata in località Tempera, di proprietà del medico Carlo Vicentini, aquilano, urologo da poco in pensione, ex primario all'ospedale di Teramo.

A quanto è stato possibile ricostruire, l'ipotesi più accreditata è quella di omicidio-suicidio. I corpi sono del medico, di sua moglie e dei suoi due figli.

L'uomo avrebbe ucciso la moglie Carla e figli, Massimo di 43 anni e Alessandra di 36, in stanze diverse e poi si sarebbe ucciso in camera da letto con una pistola regolarmente detenuta, una P38.

Sarebbe stato rinvenuto anche un biglietto con cui il medico avrebbe provato a motivare il gesto, ma le informazioni su questo sono ancora frammentarie.

Da destra a sinistra Carlo Vicentini, la moglie Carla Pasqua e la figlia Alessandra

Sul posto la Polizia, i carabinieri e il magistrato di turno, Guido Cocco. Il medico legale è arrivato pochi minuti prima delle 19.

Uno dei due figli del medico, Massimo, era affetto da una grave disabilità.

A quanto sembra, l'episodio può risalire all'altro ieri: alcuni vicini hanno raccontato di aver visto la famiglia l'ultima volta solo mercoledì. Proprio per questo avrebbero provato a contattare il medico, senza esito. Da qui la scoperta dei cadaveri.

I CONTATTI - L'ultimo contatto telefonico, su una piattaforma social, con uno dei membri della famiglia risalirebbe alle 13,30 di ieri. A scoprire la tragedia sono stati alcuni amici e parenti che hanno deciso di cercare la famiglia nella villetta, che è stata aperta con una copia delle chiavi in possesso ad uno dei parenti. Al momento gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze dei vicini.

IL FRATELLO - Risalirebbe alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì l'ultimo accesso su WhatsApp del telefono della 36enne Alessandra Vicentini uccisa dal padre Carlo insieme alla madre e al fratello. Questo quanto si apprende dalle testimonianze dei vicini di casa della villetta alle porte della frazione di Tempera (L'Aquila).

Al vaglio degli inquirenti tutti i telefonini. Nessuno dei vicini potrebbe indicare con certezza l'ora dell'omicidio suicidio. «Viviamo in una zona dove il rumore dei colpi può essere facilmente confuso - spiega un vicino nella villetta di fronte. Non abbiamo sentito nulla di particolare, pur notando che la casa del dottor Vicentini è rimasta chiusa per tutta la giornata di ieri».

Fuori dall'abitazione anche Giovanni Vicentini, fratello dell'urologo. «Mi aveva detto due giorni fa che con tutta la famiglia sarebbe andata al mare a Tortoreto (Teramo) - spiega - ieri ho provato a contattarlo senza ricevere risposta. Ho solo visto che le finestre erano abbassate e ho pensato fossero già partiti. Solo oggi, con delle chiavi secondarie sono andati ad aprire, rendendosi conto della tragedia»

Dg Asl Teramo: «Tragedia inspiegabile»

«Siamo devastati. È una tragedia che non riusciamo a spiegarci: il professor Vicentini era un urologo molto bravo ed apprezzato oltre che un uomo gentile, sensibile e disponibile». Così il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia ricorda il medico che oggi ha compiuto a Tempera la strage in famiglia. «Era andato in pensione circa un mese fa, dopo aver fatto un grandissimo lavoro nella nostra azienda, nel reparto di urologia a gestione universitaria - continua il dg - al momento del pensionamento il reparto è tornato a gestione ospedaliera, ma ha continuato con il grande lavoro impostato da Vicentini che era medico ricercato da fuori Teramo e fuori regione».

Sul posto sono arrivati anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il senatore Guido Liris e il rettore dell'Università, Edoardo Alesse. Vicentini, infatti, fino a gennaio scorso era stato anche apprezzato e stimato docente dell'Ateneo.

«Un professionista di riferimento anche per il nostro ateneo» ha detto il rettore Alesse. «Era andato in pensione da poco come professore ordinario - ha sottolineato il rettore - era un bravo professionista, schietto, anche un pò burbero ma sicuramente una persona genuina. Sono profondamente colpito da questo fatto apparentemente senza avvisaglie».