Alcamo, ragazza trovata morta nell'appartamento appena preso in affitto

Mistero ad Alcamo. Una ragazza di circa 20 anni è stata trovata morta in un appartamento nel centro del Trapanese. A scoprire il corpo è stato il proprietario dell’abitazione. Secondo quanto riferito le aveva affittato l'appartamento proprio ieri.

Ragazza trovata morta in appartamento

Gli agenti della polizia di Stato stanno verificando se si tratti della stessa persona di cui ieri i genitori avevano denunciato la scomparsa, ossia la 23enne Paola C. Agli agenti i familiari avevano riferito che la ragazza era uscita per andare a trovare un’amica ma non era rientrata.