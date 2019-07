Alcamo, si schianta in auto durante la diretta Facebook e uccide il figlio: l'uomo era sotto effetto di cocaina

Si era schiantato con l'auto sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo e nello schianto era rimasto ucciso il figlio di 13 anni. Fabio Provenzano, 34 anni, che aveva realizzato una diretta Facebook appena prima di schiantarsi, è risultato positivo alla cocaina. In tasca aveva anche una modica quantità dello stupefacente. Nell'incidente è morto il figlio dell'uomo, Francesco, 13 anni, mentre è ancora ricoverato in gravi condizioni l'altro figlio Antonino, 9 anni. L'accusa di omicidio stradale per Provenzano adesso si aggrava a causa del fatto commesso sotto effetto di droga. Oggi in un'operazione dei carabinieri è stato arrestato Salvatore Provenzano, 50 anni, fratello di Fabio. Quest'ultimo è ancora ricoverato in coma farmacologico in ospedale a Palermo.

Alcamo, fa diretta Facebook mentre corre e si schianta con i figlioletti: uno muore, l'altro gravissimo



