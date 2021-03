Abusa di una minore disabile mentre la madre non è in casa: è caccia all'uomo in provincia di Savona

Caccia all'uomo da venerdì sera nel Savonese per individuare la persona che ha abusato di una minorenne con disabilità psichica. Il caso è avvenuto nell'abitazione dove la minore viva, in un comune della provincia di Savona. La notizia è stata anticipata dall'edizione online del Secolo XIX e confermata all'Ansa dal magistrato che sta coordinando le indagini. Sul caso c'è massimo riserbo. L'uomo, approfittando dell'assenza della madre, è entrato nell'appartamento ed ha approfittato della minore per poi fuggire a bordo di un'auto il cui modello non è stato ancora identificato.

