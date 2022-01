Edenred e Carrefour lanciano la partnership che consentirà di utilizzare i buoni pasto per gli acquisti online, usufruendo dei servizi di consegna a casa o di ritiro presso uno dei punti vendita

La spendibilità online dei Ticket Restaurant® diventa ancora più ampia grazie alla partnership siglata da Edenred Italia con Carrefour, uno dei principali player della grande distribuzione organizzata, presente in Italia con punti vendita in 18 regioni.

Tutti gli utilizzatori di Ticket Restaurant® potranno ora effettuare la spesa online su Carrefour.it. L’accordo prevede l’accettazione online dei buoni pasto Edenred sia per il servizio di consegna della spesa a casa in più di 40 province italiane, sia per ordinare online e ritirare presso i punti vendita Carrefour convenzionati.

La partnership amplia ulteriormente la spendibilità online dei Ticket Restaurant® contribuendo a rendere l’esperienza d’acquisto su Carrefour.it più facile e veloce.

“Siamo molto felici dell’ingresso di Carrefour nella nostra rete: il partner arricchisce la spendibilità online a beneficio di migliaia di persone che scelgono ogni giorno di utilizzare le nostre soluzioni. L’obiettivo di Edenred è migliorare e semplificare la vita delle persone, in ufficio, nella propria abitazione e in smart working.” – dichiara Paola Blundo, da poco nominata Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia – “La partnership, focalizzata sui servizi legati alla spesa online, consente di offrire un ulteriore contributo in termini di innovazione digitale e di rispondere alle nuove esigenze legate ai consumi, semplificando la vita quotidiana delle persone”.

Edenred crede fortemente che la digitalizzazione sia fondamentale soprattutto in questo momento storico in cui si ricercano soluzioni e servizi da utilizzare ovunque e in qualsiasi momento, anche durante la modalità di lavoro in smartworking.

L'articolo Edenred con Carrefour arricchisce la spendibilità online per le famiglie proviene da WeWelfare.