Dalla fusione tra BluBe e Yes Ticket nasce 360Welfare che offre soluzioni di welfare aziendale da oltre 20 anni attraverso l’erogazione di servizi quali buono pasto, buono regalo, buono sociale e piani di welfare

360Welfare è il risultato dell’unione di marchi che si occupano di welfare. BluBe, storico player dei buoni pasto attivo in Italia dal 1998 e controllato da CIRFOOD, entra a far parte del perimetro di 360 Payment Solutions a fine 2021. Yes Ticket, con l’autorizzazione del Ministero dell’Economia (MISE) all’emissione e distribuzione di buoni pasto e altri servizi di welfare aziendale nasce nel 2018. Come altrei gruppi, 360Welfare si inserisce nel mercato dei servizi di ristorazione aziendale offrendo soluzioni di mensa diffusa aziendale elettronica basate su app di ultima generazione.

I servizi offerti

I piani di welfare

Il buono acquisto

Il buono pasto

Il buono sociale

3k Aziende clienti, 250k utilizzatori finali, 60k partner convenzionati sul territorio nazionale, 108mln di fatturato nel 2022, 20 mln di voucher emessi, e il 90% di questi in formato elettronico.

L'articolo BluBe e Yes Ticket rafforzano il settore dei ticket restaurant con 360Welfare proviene da WeWelfare.