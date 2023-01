Edenred Italia e EasyCoop: allargata la spendibilità online dei Ticket Restaurant

Edenred Italia e EasyCoop lanciano la partnership che consente di utilizzare buoni pasto e buoni acquisto per la spesa online con consegna a domicilio

La spendibilità online dei Ticket Restaurant® e dei buoni acquisto Edenred Shopping diventa ancora più ampia grazie alla partnership siglata da Edenred Italia con EasyCoop, il servizio di spesa online con consegna a domicilio di Coop Alleanza 3.0.

A partire da oggi sarà infatti possibile effettuare la spesa su Easycoop.com utilizzando buoni pasto e buoni acquisto Edenred, ricevendo l’ordine direttamente davanti alla porta di casa. L’accordo è valido nelle regioni e nelle città in cui è attivo il servizio EasyCoop, ovvero in più di 110 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì e Cesena; in oltre 210 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre e a Roma, in città e in 10 comuni limitrofi.

La partnership rientra nella strategia finalizzata a un progressivo ampliamento della spendibilità online dei Ticket Restaurant® e dei buoni acquisto Edenred Shopping, e contribuisce a rendere l’esperienza d’acquisto su Easycoop.com in linea con le diverse esigenze delle persone che ricercano sempre più flessibilità di tempo e luogo di utilizzo.

“Con l’ingresso di EasyCoop la rete di partner di Edenred Italia si arricchisce ulteriormente e, di conseguenza, si amplia anche la spendibilità online delle nostre soluzioni” – dichiara Agnieszka Piszczek, Direttore Merchant di Edenred Italia – “L’obiettivo di Edenred è migliorare e semplificare la vita delle persone, in ogni momento della giornata, mettendo a disposizione strumenti in grado di offrire un reale supporto e la massima flessibilità nell’utilizzo. La partnership con EasyCoop, focalizzata sui servizi legati alla spesa online, consente inoltre di proseguire nel percorso finalizzato all’innovazione digitale, sfruttando le nuove tecnologie per rispondere in maniera efficace alle nuove esigenze legate ai consumi”.

“La partnership con Edenred Italia si inserisce nel nostro impegno di rendere sempre più agevole l’esperienza di spesa con EasyCoop – dichiara Gian Maria Gentile, Direttore Generale di Digitail – Vogliamo fornire ai clienti il maggior ventaglio possibile di soluzioni per rispondere alle loro necessità e ai loro bisogni. È in quest’ottica che bisogna leggere le continue trasformazioni in atto del servizio che vogliamo offrire, come ad esempio l’affiancamento all’home delivery dei locker refrigerati a disposizione dei clienti”.

L'articolo Edenred Italia e EasyCoop: allargata la spendibilità online dei Ticket Restaurant proviene da WeWelfare.