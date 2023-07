Edenred e Everli: la spesa veloce, a casa, utilizzando i buoni

Nuova partnership di Edenred Italia con EVERLI, il marketplace per la spesa online. Grazie all’accordo sarà possibile utilizzare Ticket Restaurant® per effettuare i propri acquisti in 62 città italiane

Edenred Italia ha dato vita ad una nuova partnership con EVERLI, il marketplace per la spesa online. Everli consente di ricevere la spesa a casa dal proprio supermercato preferito grazie agli Shopper, che professionalmente scelgono con cura i prodotti, compresi i più freschi, e li consegnano in giornata, anche in poche ore.

Grazie all’accordo sarà possibile utilizzare Ticket Restaurant® per effettuare i propri acquisti in 62 città italiane, scegliendo i prodotti preferiti all’interno di una vasta offerta. L’ordine effettuato online viene affidato ad uno dei circa 3.000 Shopper di Everli attivi sul territorio italiano che effettua la spesa per il cliente nel punto vendita selezionato, prestando cura e attenzione ai dettagli, per poi consegnarla a casa o all’indirizzo desiderato e all’orario concordato, anche in due ore.

Un modo innovativo di fare la spesa in maniera semplice e veloce, che ottimizza i tempi e contribuisce a rendere agevole un’esigenza quotidiana, mettendo a disposizione un ulteriore servizio per tutti i beneficiari di Ticket Restaurant®, preservando la parte più piacevole dell’esperienza d’acquisto.

“Questa nuova partnership è nata con l’obiettivo di rendere più semplice e veloce l’esigenza quotidiana della spesa, offrendo un’opportunità di spendibilità sempre maggiore – dichiara Agnieszka Piszczek, Direttore Merchant di Edenred Italia – L’accordo ci consente di rendere ancora più completa la nostra rete di partner online e, allo stesso tempo, di offrire un’esperienza digitale sempre più personalizzata: dalla possibilità di ordinare tra un’ampia varietà di brand, al ricevere i prodotti selezionati in tempi brevi”.

“Da sempre Everli ha l’obiettivo di essere accanto ai consumatori, di ascoltarli e rispondere alle diverse necessità per garantire loro un’esperienza completa e personalizzata che abbia al centro la scelta: di insegne e punti vendita, di prodotti, di orari e anche di acquisto” – dichiara Alessandro Angelini, COO/CFO di Everli. “Dopo le recenti agevolazioni a supporto delle donne, dei genitori e delle fasce vulnerabili, grazie alla partnership con Edenred forniremo un’ulteriore soluzione, comoda e conveniente, ai nostri clienti, che ora potranno completare l’ordine anche con i Ticket Restaurant®, un benefit quanto mai prezioso in questo momento di alta inflazione.”

