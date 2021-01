COVIP: più trasparenza dei fondi pensione (anche sui siti web)

La COVIP ha emanato e diffuso sul proprio sito le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” per i fondi pensione, unitamente al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. I due provvedimenti sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

Notevole attenzione è stata dedicata, anche con alcuni elementi innovativi, alle disposizioni sui siti web e sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché favorire la diffusione di documenti e informazioni utili. In particolare, sono stati definiti i contenuti dell’area pubblica e dell’area riservata dei siti web e, per la prima volta, sono state date indicazioni sulle modalità di realizzazione di quest’ultima.

In un comunicato diffuso dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) si legge: “Si tratta di un ulteriore importante tassello sulla strada del completo recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni della Direttiva europea IORP II, nell’ottica del rafforzamento del sistema della previdenza complementare, oltre che sotto il profilo della governance al quale sono state maggiormente indirizzate le iniziative realizzate nei mesi scorsi dalla COVIP, anche per quanto attiene al rapporto con i potenziali aderenti e con gli iscritti”.

In verità, per quanto attiene alla trasparenza, l’ordinamento nazionale della previdenza complementare già risulta notevolmente avanzato e in linea con le migliori pratiche internazionali, sicché le novità legislative introdotte per il recepimento della Direttiva IORP II risultano di portata abbastanza limitata. “Tuttavia, la COVIP ha ritenuto importante cogliere l’occasione per realizzare una complessiva attività di revisione di tutte le proprie diposizioni in materia di trasparenza. Il lavoro è stato realizzato avendo presente l’esigenza di dare concretezza ai principi di carattere generale contenuti nella normativa primaria, al fine di assicurare l’accuratezza, la tempestività, la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni da parte di tutti i soggetti interessati all’adesione alla previdenza complementare o già iscritti a forme pensionistiche”.

Nell’ottica di offrire agli operatori del settore uno strumento di regolazione utile per realizzare i predetti obiettivi, la COVIP, in sede di aggiornamento e revisione delle vigenti disposizioni, ha operato il riordino dell’intera disciplina (oggi contenuta in una pluralità di testi) in un unico documento (“Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”), sottoposto come di consueto a pubblica consultazione, che sostituisce tutte le precedenti disposizioni dettate dall’Autorità in materia di trasparenza (ivi comprese le Circolari). In particolare, per quanto attiene alla Nota informativa per i potenziali aderenti, i contenuti sono stati ridotti e semplificati anche in termini di linguaggio utilizzato. Tale operazione di semplificazione dei testi è stata tuttavia effettuata senza compromettere la possibilità per l’aderente di accedere a tutte le informazioni, in quanto sono state inserite indicazioni in merito a dove e come trovare ulteriori documenti e/o informazioni utili. È stata inoltre rivista completamente la forma grafica al fine di aumentare l’efficacia dell’informativa. È stata infine prevista un’apposita Appendice dedicata all’informativa sulla sostenibilità, da consegnare anch’essa in fase di adesione.

Anche le Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari (al cui interno è stata assorbita l’attuale “Comunicazione periodica” agli iscritti) hanno assunto una nuova veste grafica, finalizzata a rendere più immediato e percepibile per ciascun iscritto lo sviluppo della propria posizione previdenziale e a consentire valutazioni circa le possibili opzioni a disposizione nel prosieguo della costruzione della propria pensione complementare.

“Come di consueto – si legge nel comunicato – la COVIP, al fine di facilitare l’attività degli operatori, diffonde, con il testo delle Istruzioni, schemi e modelli esemplificativi che possono costituire un utile strumento di lavoro, pure al fine di assicurare una rappresentazione delle informazioni anche graficamente omogenea da parte di tutte le forme pensionistiche”. Infine, l’adozione delle Istruzioni in materia di trasparenza ha reso necessario aggiornare anche il Regolamento COVIP sulle modalità di raccolta delle adesioni. Tale aggiornamento si è reso necessario per esigenze di coordinamento e al fine di tenere conto delle novità apportate alla disciplina in materia di collocamento dei fondi pensione.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata fissata, in linea generale, al 1° maggio 2021. Al fine di consentire agli operatori del settore di predisporre la nuova documentazione in tempi congrui, si è ritenuto opportuno prevedere, in fase di prima applicazione, uno slittamento dei termini per gli adempimenti più rilevanti da porre in essere: il termine per il deposito presso la COVIP della Nota informativa aggiornata con la quale raccogliere le nuove adesioni e per la trasmissione agli iscritti del Prospetto delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo è stato spostato dal 31 marzo al 31 maggio 2021.

Marco Barbieri

L'articolo COVIP: più trasparenza dei fondi pensione (anche sui siti web) proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA