ComeBack Welfare Srl si classifica al 1° posto nel settore lavoro nell’ambito del Premio #changetheworld 2020 promosso da FORTUNE ITALIA

ComeBack Welfare, start up nata dall’idea di un gruppo di giovani imprenditori attivi in diversi settori industriali che hanno creato una piattaforma virtuosa di “recupero welfare”, è stata lanciata all’inizio del 2020 e già si è contraddistinta come prima in classifica nel Premio #changetheworld 2020 promosso da FORTUNE ITALIA.

Il fondatore e amministratore unico Domenico De Liso ha commentato: “Siamo molto contenti ed onorati di aver conseguito questo riconoscimento perché oltre ad essere una startup innovativa ed unica sul mercato, lo facciamo con una etica sociale di fondo volta a supportare famiglie, territorio, fondazioni e associazioni con la nostra #sharingfee.

Le imprese che aderiscono alla nostra piattaforma non lo fanno con il solo scopo di recuperare dei fondi da investire in Welfare, ma partecipano attivamente alla creazione di una economia circolare che genera e diffonde una politica sociale più profonda. ComeBack permette di mettere a disposizione fondi reali ed importanti con i quali realizzare progetti di Welfare Aziendale a sostegno di chi ne ha più bisogno.

L'articolo ComeBack Welfare vince il Premio #changetheworld proviene da WeWelfare.

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA