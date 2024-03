Pluxee: approvati gli obiettivi Net-Zero per la sostenibilità

Pluxee annuncia l’approvazione dei suoi obiettivi “Net-Zero” da parte di Science Based Target Initiative (SBTi). Confermato l’impegno dell’azienda nell’ambito della sostenibilità con un focus sulla riduzione delle emissioni di carbonio del 65% entro il 2030 e del 90% entro il 2035

Pluxee, partner leader per i benefit e il coinvolgimento dei dipendenti, diviene la prima realtà del settore a ottenere la convalida dei propri obiettivi Net-Zero secondo gli standard SBTi, impegnandosi, con azioni ambiziose e concrete nel breve e lungo termine, a ridurre del 65% le sue emissioni carbonio entro il 2030 e del 90% entro il 2035. Le ultime scoperte scientifiche sul clima dell’IPCC – descritte dalle Nazioni Unite come “codice rosso per l’umanità” – mostrano, infatti, che è ancora possibile limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C, ma che siamo pericolosamente vicini a quella soglia. L’ iniziativa Science Based Targets (SBTi) è frutto della collaborazione tra CDP (Carbon Disclosure Project), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il Worldwide Fund for Nature (WWF) che richiede alle aziende di fissare target Science Based nella transizione verso un’economia a zero emissioni, valutando e approvando in modo indipendente gli obiettivi delle aziende aderenti.

L’approccio alla CSR e alla sostenibilità di Pluxee è divenuto elemento cruciale nella strategia aziendale e poggiato su quattro punti, in coerenza con il suo posizionamento di mercato e i suoi valori: essere un partner fidato per gli stakeholder, gli individui, l’ambiente e le comunità in cui Pluxee opera.

L’impegno per la sostenibilità

La strategia di Pluxee Italia già da diversi anni prevede, nel contesto più ampio di una serie di azioni e progetti dedicati al tema della sostenibilità, un impegno in ottica CSR reso concreto dall’ottenimento di importanti certificazioni quali la SA8000 (Certificazione per la “Responsabilità Sociale d’Impresa”) e la ISO 14001 (la certificazione del “Sistema di Gestione Ambientale”). Inoltre, per Pluxee Italia è previsto già entro l’estate 2024 l’approvvigionamento al 100% del fabbisogno energetico dell’azienda da fonti rinnovabili e contestualmente, è stato avviato il passaggio graduale a veicoli ibridi per l’intera flotta aziendale. Anche il recente lancio di Pluxee in Italia dello scorso Ottobre 2023 ha confermato l’impegno, grazie a tutte le novità di comunicazione e alle innovazioni di prodotto. Non a caso le card, i buoni cartacei e i kit adesso sono prodotti in materiale riciclato, il quale garantisce la qualità e le prestazioni tecnologiche con un impatto ambientale ridotto. Inoltre, l’offerta di Pluxee Italia prevede anche la possibilità di scegliere la versione totalmente virtuale dei buoni pasto, utilizzabili integralmente tramite applicazione mobile, senza supporto fisico e senza dover aspettare i tempi di produzione e spedizione della card.

La formazione

Già forte è l’impegno, poi, apportato nell’ambito della formazione e sensibilizzazione del personale circa le tematiche CSR: nel 2023, ad esempio, il 100% dei dipendenti è stato formato mediante i corsi della CSR Academy, nonché impegnato in iniziative come il CSR Day e la Clean Commute Challenge.

Il CSR Day ha previsto una giornata interamente dedicata alla CSR, dove tutti i dipendenti hanno potuto approfondire contenuti sul tema sia a livello locale che globale, grazie a momenti di interazione e condivisione. La Clean Commute Challenge invece, è stata una sfida social che ha coinvolto tutti i collaboratori di Pluxee Italia nel raccontare il loro tragitto casa-lavoro attraverso l’uso di mobilità sostenibile. A monitorare e validare il raggiungimento degli indicatori chiave di performance (KPI) del piano Net Zero e della strategia quinquennale dell’azienda a 360° è il Comitato CSR istituito da Pluxee Italia che già coinvolge referenti di tutte le funzioni aziendali e del team manageriale su base volontaria.

“L’attenzione alle tematiche ambientali e della CSR è da tempo presente in azienda. Si tratta di un percorso già da tempo avviato come Pluxee, e in precedenza come Sodexo Benefits and Rewards Services Italia, e che ha ottenuto importanti certificazioni negli ultimi anni. La recente validazione da parte di SBTi del Piano Net Zero di Pluxee, di cui siamo particolarmente orgogliosi quale unica azienda del settore ad aver ottenuto tale riconoscimento, è un ulteriore passaggio di un percorso sfidante e ambizioso che renderà necessario uno sforzo congiunto di tutte le risorse aziendali per essere raggiunto. Le nostre energie si sono orientate soprattutto alla sostenibilità ambientale, adottando sempre di più prassi eco-friendly. Come Pluxee Italia tuttavia non possiamo che sottolineare l’importanza di un approccio olistico al welfare sostenibile, che coincide anche con temi importanti per i lavoratori, quali il bilanciamento vita-lavoro, il gender gap o il commuting”. Tommaso Palermo, CEO di Pluxee Italia.

L'articolo Pluxee: approvati gli obiettivi Net-Zero per la sostenibilità proviene da WeWelfare.