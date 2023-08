Tanta formazione, nessuna formazione: il 62% non è soddisfatto

La formazione in azienda si conferma di fondamentale importanza: un lavoratore su tre afferma di non avere le competenze necessarie per svolgere il lavoro. A svelarlo è l’ultima indagine condotta da MobieTrain su oltre 650 lavoratori nei settori di ricezione e retail di tutta Europa.

Analisi in Europa

MobieTrain, web app di microlearning, ha intervistato 650 dipendenti europei (63% donne, 37% uomini), in prima linea nel mondo del retail e della ricettività. Obiettivo: valutare la percezione delle competenze, la formazione, l’accesso alle informazioni e la cultura aziendale.“Già da questa prima percentuale possiamo vedere come la formazione può avere un reale impatto sulle performance del team e, di conseguenza, sui risultati aziendali. Investire nella formazione e nello sviluppo del team, può infatti portare benefici ad entrambe le parti” spiega Francesca Dellisanti, Country Director di MobieTrain Italia.

il 58% degli intervistati ha affermato di poter avere un impatto maggiore del +20% sui risultati di business grazie ad una corretta formazione e ad un percorso di coaching efficace.

il 40% del personale in prima linea (ovvero direttamente a contatto con il cliente) ha affermato di non disporre di tutte le informazioni e le risorse relative al proprio lavoro.

4 dipendenti su 10 non saprebbero raccontare in modo corretto il proprio brand al cliente.

Il 27% dichiara inoltre di non possedere le competenze necessarie per svolgere al meglio il proprio lavoro.

il 57% dei dipendenti ritiene che la formazione a cui ha accesso non sia efficace nel rispondere alle esigenze tipiche del ruolo. I contenuti formativi, infatti, spesso non rimangono accessibili nel tempo (il 30% degli intervistati dichiara infatti di non avere una piattaforma digitale a cui accedere per recuperare i materiali) e la formazione è soltanto occasionale.

il 58% sostiene di non poter applicare in modo concreto nel proprio lavoro quanto appreso durante la formazione. Le aziende investono quindi in percorsi di formazione che non hanno un impatto sul lavoro delle persone e, di conseguenza, sul raggiungimento degli obiettivi.

il 60% degli intervistati dice di non sentirsi legato in alcun modo alla missione o alla vision dell’azienda. Ma a volte è la stessa azienda a non incoraggiare i dipendenti a seguire o completare i percorsi di formazione a cui gli viene dato l’accesso, così come afferma il 54% del campione intervistato.

Analisi in Italia

il 62% degli intervistati ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’efficacia della formazione erogata, principalmente a causa di una mancata coerenza con il proprio ruolo (33%), di una mancanza di coinvolgimento (21%) e di limiti di tempo (11%).

il 37% degli intervistati non si sente soddisfatto degli investimenti dell’azienda nella crescita e nello sviluppo professionale delle risorse

solo il 35% si sente sufficientemente allineato con la cultura, i valori e la mission aziendale

il 76% degli intervistati ha infine affermato di avere poca connessione con il resto del team all’interno degli altri punti vendita, distanza che ostacola la condivisione di esperienze e best practice.

il 38% degli intervistati ha dichiarato di non sentirsi sufficientemente motivato sul lavoro, un dato inferiore alla media europea del 54%.

“In MobieTrain crediamo fortemente nello sviluppo e nella crescita professionale e personale delle persone all’interno delle aziende e dei risultati che è possibile ottenere. E proprio per aiutare le aziende a raggiungere questo obiettivo, abbiamo sviluppato una piattaforma pensata per sostenere la formazione del personale a contatto con i clienti e contribuire a creare una customer experience indimenticabile. I risultati? Non solo maggiore ingaggio e soddisfazione del lavoratore, ma anche miglioramento nelle prestazioni lavorative, con conseguenze positive lungo tutta la catena” conclude Laura Fornaroli, Responsabile Marketing di MobieTrain Italia.

