Vanessa Incontrada oltre le critiche: eccola in costume, bella e sorridente

Vanessa Incontrada super sexy in barca. Per le vacanze estive la spagnola ha scelto di rimanere in Toscana e si è regalata una mini crociera in barca assieme al compagno Rossano e al figlio Isal. Vanessa ultimamente ha postato diverse foto in costume sul social ed è stata criticata da alcuni follower per le sue forme, definite troppo abbondanti.

Vanessa Incontrada acqua e sapone in costume conquista i fan. «È per questo che piaci»

Niente di più vero, dato che Vanessa in costume è splendida, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Chi”, che la vedono in giro sulle acque dell’isola del Giglio. Vanessa sfoggia un costume intero nero ed è più bella che mai, molto apprezzata anche dal compagno che le riserva coccole e baci. Dopo tuffi e nuotate la barca si ferma sulla terraferma, dove Vanessa in cerca di rifornimenti. La Incontrada, sempre molto amata dal pubblico, sarà sugli schermi Rai con la fiction “Angela”.





Ultimo aggiornamento: 22:37

