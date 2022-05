Arriva la prova costume: come evitare che diventi ansia. Si può stare meglio con l'aiuto di boschi e giardini

Si chiama bikini blues, la malinconia da bikini. È la prova costume che provoca un reale sdoppiamento tra mente e corpo. Lo dicono i numeri. In particolare partiamo da uno studio su un campione di 102 giovani donne. Esiste un meccanismo che spinge a vivere con ansia, frustrazione e anche depressione il momento di scoprirsi. E voi, cosa provate davanti allo specchio, ora che si avvicina l’estate? Tutti tendiamo a esaminarci un po’ e in molte persone scatta il bisogno comunque di cambiare, di vedersi diverse e diversi, perché non di sole donne parliamo. Ma dietro l’angolo (o dietro lo specchio) ci sono anche i rischi. Un aiuto per stare meglio, o quantomeno respirare, ci viene anche dai boschi. Parte da qui MoltoSalute, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute, e Stefano Ardito, giornalista e scrittore esperto di montagna.