Valentino Rossi, nozze in vista con Francesca Sofia Novello?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello starebbero pensando di sposarsi. I bookmaker ne sono certi: convoleranno a nozze entro l’anno. La quarantena forzata potrebbe aver accelerato le decisioni del motociclista che sta pensando al suo ritorno in sella e soprattutto alla sua vita amorosa. Secondo il settimanale Gente è evidente il profumo di fiori d’arancio per Francesca e Valentino, che fanno coppia fissa da ormai quattro anni. Anche il settimanale Chi non ha dubbi: Valentino Rossi sempre allergico ai rapporti duraturi è pronto a metter su famiglia. Per la prima volta ha vissuto una lunga convivenza con la fidanzata e l’esperimento pare perfettamente riuscito.



