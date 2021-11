Romina Power e il ricordo della figlia Ylenia Carrisi nel giorno del suo compleanno: «Ho nostalgia di te»

«Le braccia di questa madre non smetteranno mai di provare nostalgia di te», questo il ricordo di Romina Power pubblicato oggi come didascalia a una foto di Ylenia Carrisi, nata a Roma il 29 novembre del 1970, dalla relazione con Al Bano, e misteriosamente scomparsa nel 1993. Oggi avrebbe compiuto 51 anni. La cantante e attrice italiana ha pubblicato anche un altro post su Instagram, un collage di foto della figlia in varie fasi della vita.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Albano: «Ylenia si è buttata nel fiume» L'ANNUNCIO Al Bano nonno per la terza volta TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Al Bano blocca la diretta e si ritira

Il ricordo di Romina Power

«51 anni fa, Dio mi ha regalato una bellissima bambina. Eri intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di provare nostalgia di te, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è stato privato di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti», così Romina Power su Instagram, nel giorno del 51esimo compleanno della figlia scomparsa.

La scomparsa

Aveva appena 23 anni al momento della scomparsa Ylenia Carrisi. L'ultima volta che la madre Romina le parlò fu il 31 dicembre 1993 al telefono, in una chiamata partita dall'hotel LeDale di New Orleans, dove era arrivata il giorno precedente. Da lì in poi il buio, in quasi 28 anni nonostante le ricerche della polizia italiana e americana, non fu mai più rintracciata.

A dichiarare la morte presunta della ragazza, nel gennaio 2013, fu il padre Al Bano presso il tribunale di Brindisi. La decisione non fu presa però in accordo completo con l'ex compagna, gerando quindi nella cantante e attrice americana molto sconforto e sofferenza. Da allora Power non smette di pubblicare foto della figlia scomparsa. Poco dopo la foto sul profilo Instagram della donna è comparso un altro ricordo di Ylenia: un video collage di foto della ragazza e di momenti di vita in famiglia con Al Bano.

Albano: «Ylenia si è buttata nel fiume. Romina? Si era già stufata di me, ha avuto un cambio di personalità»