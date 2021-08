Ylenia Carrisi: «Da quando è sparita ho fatto di tutto per...»: cosa svela il fratello Yari

Sul web si è diffusa un’indiscrezione riguardante Yari Carrisi. Il primogenito di Al Bano e Romina Power avrebbe incontrato in gran segreto la sorella Ylenia, scomparsa misteriosamente nel 1993. Ecco qual è stata la reazione di Yari di fronte alla notizia comparsa in rete. foto: Kikapress; music: "Memories" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: — Alcol e droga, il dramma vissuto in casa Carrisi: la decisione di lasciare tutto e andare via. Solo ora svelata la verità