Raffaella Fico single infuriata: «La verità su Francesco Caserta, conoscenza terminata con un caffè»

Ultimamente Raffaella Fico è stata protagonista del gossip per via di una sua presunta liaison con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso e papà del bimbo della showgirl. Nonostante le numerosi voci a riguardo, Raffaella ha smentito ogni tipo di relazione dal suo account Instagram.

Nessun weekend romantico con guardie del corpo al seguito, nessun flirt estivo. Tra la Fico e Caserta ci sarebbero stati solo contatti telefonici e un caffè, come ha spiegato Raffaella Fico nel suo post:” “A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo – ha fatto sapere - voglio precisare una cosa sola: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè”.

Nessun commento dall’account social di Caserta, mentre Raffaella Fico rimane single dopo le mancate nozze con Alessandro Moggi, ora felicemente fidanzato con la deputata Elvira Savino.

